Дисплей и характеристики системы камер останутся идентичными 5G-версии Galaxy A16.

В мире технологий постоянно появляются новые устройства, и компания Samsung не упускает возможность удовлетворить требования разных сегментов рынка. Всего через несколько дней после запуска модели Galaxy A16 5G, южнокорейский гигант, похоже, готовит к выходу ещё одну модель – Galaxy A16 4G, ориентированную на бюджетный сегмент рынка.

Недавние утечки информации от надёжного инсайдера Судханшу Амбхоре раскрыли несколько ключевых деталей о новом устройстве. С первого взгляда отличить Galaxy A16 4G от его "5G-собрата" будет непросто. Оба смартфона имеют единый стиль дизайна, отличающийся прямоугольным модулем камеры, вмещающим три объектива на задней панели, и каплевидным вырезом для фронтальной камеры на дисплее. Цветовые варианты, включая чёрный, зелёный, серый и жёлтый, также остаются неизменными.

Наиболее значительные изменения, конечно, находятся под корпусом устройства. Galaxy A16 4G будет работать на процессоре MediaTek Helio G99 в паре с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Дисплей сохраняет свои особенности, предлагая 6,7-дюймовую панель Super AMOLED с частотой обновления 90 Гц и яркостью в 800 нит. Камера также выглядит идентично – 50-мегапиксельный основной датчик будет поддерживаться 5-мегапиксельным сверхширокоугольным и 2-мегапиксельным макрообъективами, а спереди расположится 13-мегапиксельная селфи-камера. Аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч обеспечит достаточную автономность.

Утечки также указывают на поддержку устройством обновлений в течении шести лет, аналогично 5G версии. Однако, учитывая два года гарантии чипа и не совсем мощные характеристики, некоторым может показаться, что устройство может не справиться с подобным объëмом обновлений операционной системы Android.

Что касается других спецификаций, они кажутся довольно стандартными: боковой сканер отпечатков пальцев, монодинамик и рейтинг IP54, обеспечивающий защиту от пыли и брызг воды. Поддерживаются стандартные варианты подключения, включая Wi-Fi, Bluetooth 5.3 и устаревший USB 2.0. Варианты хранения начинаются с 128 ГБ и могут быть расширены с помощью карты microSD.

Одной из самых интригующих особенностей утечки является цена. Сообщается, что вариант Galaxy A16 4G с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти будет доступен по цене 199 евро.