2 октября АнTuTu опубликовала рейтинг самых экономически эффективных смартфонов Android за сентябрь, выделяя модели, которые показывают отличное соотношение цена/качество в различных ценовых диапазонах. Эти рейтинги АнTuTu помогают пользователям сделать обоснованный выбор при покупке смартфона, учитывая не только производительность, но и экономическую эффективность в различных ценовых категориях.

В самом бюджетном сегменте, где цены не превышают 999 юаней, первое место занял ZTE Yuanhang 41 5G. Этот смартфон, стоимостью всего 499 юаней, оснащён процессором Huben T760, что делает его весьма конкурентоспособным в этом ценовом диапазоне. Его экономичность и приличная производительность, делают его идеальным выбором для тех, кто ищет недорогой, но функциональный смартфон. В категории от 1000 до 1999 юаней лидером стал Redmi Turbo 3. Благодаря процессору Snapdragon 8s Gen 3, этот смартфон демонстрирует отличную производительность, обеспечивая пользователю хорошие впечатления без значительных финансовых затрат. А в сегменте от 2000 до 2999 юаней первое место занял iQOO Z9 Turbo+. Сочетание процессора Dimensity 9300+ и цены в 2299 юаней делает этот смартфон чрезвычайно экономичным. Его высокая производительность и конкурентоспособная цена сделали iQOO Z9 Turbo+ одним из лучших выборов в этом ценовом диапазоне.

В категории от 3000 до 3999 юаней список возглавляет OnePlus Ace 3 Pro. Оснащенный процессором Snapdragon 8 Gen 3 и стоимостью 3000 юаней, этот смартфон выделяется своим отличным соотношением цена/качество. OnePlus Ace 3 Pro является идеальным выбором для тех, кто ищет мощный и функциональный смартфон без чрезмерных расходов. А вот в самом высоком ценовом диапазоне, выше 4000 юаней, лидером является Red Magic 9 Pro. Этот флагманский смартфон, оснащённый процессором Snapdragon 8 Gen 3 и настройками Red Devils, обеспечивает весьма высокую производительность и показывает выдающиеся результаты во время игрового процесса. Кроме того, его плоская задняя панель и прямой дизайн экрана добавляют удобства в использовании. Red Magic 9 Pro даже называют устройством "мечты" для любителей игр, предлагающей исключительную производительность и комфорт в эксплуатации.