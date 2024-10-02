Samsung Galaxy Chromebook Plus обладает 15,6-дюймовым OLED-экраном и множеством ИИ-функций.

Google вчера анонсировала новый Chromebook, который отличается своей тонкостью и лёгкостью, став самой современной моделью в линейке Chromebook Plus. Новинка называется Samsung Galaxy Chromebook Plus и пришла с целым спектром инновационных функций, включая поддержку технологий искусственного интеллекта (ИИ) от Google.

Устройство оснащено 15,6-дюймовым OLED-экраном с яркостью 400 нит, что обеспечивает яркое и чёткое изображение. Данный девайс работает на процессоре Intel Core 3 100U, дополненный 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Одной из ключевых особенностей Samsung Galaxy Chromebook Plus является клавиша Quick Insert. Эта клавиша обеспечивает мгновенный доступ к различным инструментам, таким как редактирование текста, добавление ссылок, поиск эмодзи и многое другое. Помимо Quick Insert, ноутбук оснащен рядом функций ИИ, включая:

- Help me read: резюмирует PDF-файлы и статьи, облегчая чтение и понимание длинного текста;

- Live Translate: переводит контент на более чем 100 языков, что делает коммуникацию на разных языках намного проще;

- Recorder: обеспечивает транскрипции на основе ИИ, позволяя быстро преобразовывать голосовые записи в текст.

Samsung Galaxy Chromebook Plus может работать до 13 часов на одной зарядке. Устройство также предлагает широкий спектр портов, включая полноразмерный порт HDMI, слот для карты micro SD, два порта USB Type-C, порт USB Type-A и комбинированный разъëм для наушников/микрофона. Само устройство имеет толщину всего 11,8 мм и весит около 1,17 кг, что делает его одним из самых тонких и лёгких ноутбуков на рынке.

Новый Chromebook также включает в себя несколько дополнительных функций:

- Welcome Recap: обеспечивает визуальный обзор недавней активности, помогая пользователям быстро ориентироваться в своих задачах;

- Focus: помогает пользователям не отвлекаться от работы;

- Закрепление важных файлов: позволяет закрепить важные файлы на главном экране для более лёгкого доступа.

Google также объявила, что все новые Chromebook, включая Samsung Galaxy Chromebook Plus, будут оснащены платформой Google AI под названием Gemini. Samsung Galaxy Chromebook Plus доступен по цене от 699 долларов США в США, а также будет доступен на некоторых рынках ЕС по цене 799 евро.