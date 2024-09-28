Данная скорость зарядки является самой быстрой среди смартфонов, оснащённых процессором Snapdragon SM8750.

28 сентября стало известно, что смартфон iQOO 13 успешно прошёл 3C сертификацию, получив все необходимые сертификаты. Это означает, что официальный выпуск устройства может состояться уже совсем скоро.

Выяснилось, что iQOO 13 будет поддерживать сверхбыструю зарядку мощностью 120 Вт, что делает его одним из первых устройств с процессором Qualcomm Snapdragon SM8750, имеющим самую быструю зарядку среди новейших моделей. Также ёмкость батареи данного устройства составит примерно 6000 мА*ч, что существенно повысит автономность работы смартфона, по сравнению с предыдущим поколением.

Согласно ранее полученным данным, iQOO 13 будет оснащён OLED-дисплеем с разрешением 2K, который будет использовать новое поколение светоизлучающих материалов от BOE, что приведёт к увеличению пиковой яркости на 12,5%, продлению срока службы на 33% и снижению энергопотребления на 10%. В итоге получается, что данные улучшения направлены не только на повышение качества отображения. Также известно, что он будет обладать системой камер, состоящей из трёх датчиков, каждый из которых имеет разрешение 50 МП. Основная камера будет использовать сенсор IMX921, а дополнительный объектив - сенсор Sony IMX826, поддерживающий двукратный оптический зум. Ещё одна камера оснащена сенсором JN1.

Помимо вышеупомянутых особенностей, iQOO 13 также будет иметь неплохие характеристики защиты от пыли и воды, хотя конкретный уровень защиты ещё не объявлен.