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Transsion Infinix выпускает свой первый телефон со складным экраном Zero Flip

Цена этого устройства за самую простую комплектацию составляет 600 долларов США.
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Компания Infinix, известная своим стремлением сделать высококачественные технологии доступными для всех, сделала очередной значительный шаг в мир мобильных устройств, представив свой первый складной смартфон - Infinix Zero Flip. Этот смартфон, сочетающий в себе интересные технические характеристики и стильный дизайн, обещает стать настоящим хитом, особенно для тех, кто ищет складной смартфон по более привлекательной цене, чем флагманские модели от Samsung и Huawei.

Смартфон оснащён мощным процессором MediaTek Dimensity 8020, который обеспечивает высокую производительность и плавную работу. Устройство имеет 8 ГБ оперативной памяти, которая дополнительно может быть расширена до 8 ГБ с помощью виртуальной памяти, а внутреннее хранилище построено на базе быстрой технологии UFS 3.1 ёмкостью 512 ГБ. Также данный смартфон обладает достаточно мощной системой камер. Передняя камера оснащена датчиком Samsung JN1 с разрешением 50 МП и автофокусом. Задняя система камер включает в себя основную камеру Samsung GN5 на 50 МП с оптической стабилизацией изображения (OIS) и сверхширокоугольный объектив также на 50 МП. Обе камеры поддерживают запись видео в разрешении 4K со скоростью 60 кадров в секунду, позволяя снимать качественные видеоролики. Также устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 4720 мА*ч, который поддерживает проводную зарядку мощностью 70 Вт и обратную зарядку 10 Вт. 

Infinix Zero Flip оснащён 6,9-дюймовым складным LTPO AMOLED экраном с разрешением FHD+ (1080×2640 пикселей). Этот экран отличается высокой частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 1400 нит, обеспечивая яркое и детальное изображение. Кроме того, устройство имеет 3,64-дюймовый внешний AMOLED экран с разрешением 1056×1066 пикселей, частотой обновления 120 Гц, защитой Gorilla Glass Victus 2 и пиковой яркостью 1100 нит. Оба экрана используют высокочастотное ШИМ-регулирование яркости, что обеспечивает комфорт для глаз при длительном использовании. Infinix Zero Flip доступен по цене 600 долларов США за версию с 8 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ внутреннего хранилища. Смартфон доступен в двух цветовых вариантах: Blossom Glow и Rock Black. Пока смартфон доступен не во всех регионах, что может быть неудобством для некоторых покупателей.

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