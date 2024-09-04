Панели AMOLED становятся основными дисплеями для смартфонов, а поставки вырастут почти на 25% уже в 2024 году.

Последние статистические данные демонстрируют значительный рост в поставках AMOLED-панелей для смартфонов. Как ожидается, в 2024 году поставки этих панелей превысят 850 миллионов единиц, что на 25% больше, чем в 2023 году. Это увеличение является результатом постепенного расширения использования AMOLED-панелей основными брендами мобильных телефонов. Прогнозы на 2025 год также оптимистичны: ожидается, что поставки AMOLED-панелей достигнут 870 миллионов единиц, что на 3,2% больше, чем в прошлом году. Это постоянное увеличение указывает на то, что технология AMOLED становится доминирующей на рынке смартфонов. Уровень использования AMOLED-панелей будет расти на 2–3% ежегодно и, как ожидается, достигнет примерно 70% к 2028 году.

С точки зрения регионального рынка, корейские производители продолжают поставлять панели для таких брендов, как Apple и Samsung. Однако китайские производители AMOLED-панелей быстро набирают обороты. BOE, один из ведущих китайских производителей, стала основным поставщиком AMOLED-панелей для мобильных телефонов в Китае. В 2024 году BOE собирается поставить около 130 миллионов единиц и пройти сертификацию новых моделей серии iPhone 16, что является значительным шагом вперед для компании. Это свидетельствует о том, что после многих лет напряжённой работы продукты и технологии BOE постепенно завоевали признание Apple, одного из ведущих международных брендов. Помимо BOE, другие китайские производители AMOLED-панелей также демонстрируют быстрый рост. Visionox, например, собирается поставить 80 миллионов единиц, особенно в связи с высокими продажами новых мобильных телефонов Huawei, выпущенных в 2024 году. Tianma и China Star Optoelectronics (CSOT) также значительно увеличили поставки панелей для мобильных телефонов AMOLED и, как ожидается, побьют прошлые рекорды.

В 2024 году ожидается, что поставки AMOLED-панелей китайских производителей составят около 50% от общего объëма поставок в мире. В 2025 году общий объëм поставок китайских производителей, вероятно, превысит объëм поставок корейских производителей, а их доля на мировом рынке, как ожидается, достигнет более 50%. Это указывает на то, что китайские производители AMOLED-панелей будут играть все более значимую роль в глобальной индустрии смартфонов.