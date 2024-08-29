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СтарыйДед
Раскрыты некоторые особенности планшета нового поколения от Apple
Основные изменения в iPad Mini 7 коснуться процессора и ОЗУ.

Уже долгое время фанаты Apple с нетерпением ждут обновления планшета iPad Mini. Последняя модель, iPad Mini 6, была представлена в 2021 году, и теперь, по мнению экспертов, стоит ожидать появления iPad Mini 7 уже в сентябре 2024 года после конференции Apple. В связи с этим в неофициальных источниках были раскрыты некоторые основные особенности iPad Mini 7.

iPad Mini 6 известен своим стильным и практичным корпусом, который удобно лежит в руке и позволяет использовать устройство как небольшой цифровой ноутбук. Не ждите значительных изменений в новом iPad Mini 7. Если Apple не увеличит размер батареи, вес устройства, скорее всего, окажется прежним. 

Что касается дисплея, то iPad Mini 7, скорее всего, будет оснащён 8,3-дюймовым дисплеем Liquid Retina с разрешением 2266×1488 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Одним из долгожданных изменений стало решение проблемы с прокруткой, которая была характерна для iPad Mini 6. Новый контроллер должен обеспечить более быструю и равномерную отзывчивость. Однако фанатам Apple, ожидающим появления OLED-дисплея, придётся подождать ещё пару лет. По сообщению, выпуск OLED-версии iPad Mini может состояться не раньше 2026 года.

iPad Mini 7, вероятно, получит обновление ОЗУ с 4 ГБ до 8 ГБ, что решит многие проблемы возможностей устройства. Кроме того, как ожидается, базовая модель будет иметь как минимум 128 ГБ внутренней памяти, учитывая растущие требования к размеру контент. И наконец самое интересное. Процессор в iPad Mini 6 — A15. Предполагается, что iPad Mini 7 может быть оснащён более мощным процессором A17, который включает функции искусственного интеллекта. Ну и цена, для iPad Mini 6 она составляет 499 долларов. Скорее всего, iPad Mini 7 сохранит данную цену, несмотря на обновления и улучшения.

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