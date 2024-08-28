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СтарыйДед
Стали известны технические характеристики и цены предстоящей серии Infinix Zero 40
Серия будет включать в себя Infinix Zero 40 и Zero 40 5G и будет отличаться процессором и объёмом памяти.

Компания Infinix готовится к презентации новой серии смартфонов Zero 40, которая состоится 29 августа. В преддверии запуска уже стали известны все подробности о двух моделях, включая их официальные цены. Infinix Zero 40 5G и его 4G-аналог по обещаниям компании должны стать мощными и функциональными устройствами. 

Infinix Zero 40 5G оснащён 6,78-дюймовым LTPS AMOLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц и частотой дискретизации до 1500 Гц. Также он защищён стеклом Corning Gorilla Glass 5, что придаёт ему дополнительную прочность. Под корпусом установлен процессор MediaTek Dimensity 8200 Ultimate, который работает в паре с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X. Варианты хранения составляют 256 ГБ и 512 ГБ, оба на основе технологии UFS 3.1. Аккумулятор имеет ёмкость 5000 мА*ч, поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт, беспроводную зарядку мощностью 20 Вт и проводную обратную зарядку мощностью 10 Вт.

На задней панели телефона размещена тройная камера с 108-мегапиксельным основным датчиком ISOCELL HM6 с оптической и электронной стабилизацией изображения (OIS и EIS). В дополнение идёт 50-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик и 2-мегапиксельная дополнительная камера. Предположительно, это будет датчик глубины. Спереди находится 50-мегапиксельный датчик ISOCELL JN1 с двойной вспышкой и EIS для селфи и записи видео. Обе камеры обеспечивают запись видео 4K 60 кадров в секунду. Кроме того, Infinix Zero 40 5G поддерживает интеграцию с устройствами GoPro. 

Infinix Zero 40 5G работает с Android 14 из коробки с пользовательским интерфейсом XOS 14.5. Компания обещает, что телефон получит как минимум три года исправлений безопасности и будет обновлен до Android 16. Устройство также имеет степень защиты от пыли и воды IP54 и оснащено WiFi 6E, NFC, оптическим сканером отпечатков пальцев под дисплеем, двумя динамиками с настройкой JBL и инфракрасным бластером. Однако разъема для наушников нет.

Вместе с 5G-моделью будет представлен вариант 4G, работающий на чипсете MediaTek Helio G100 с 8 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Этот вариант имеет тот же 6,78-дюймовый изогнутый 3D-экран AMOLED, но с частотой обновления 120 Гц вместо 144 Гц. Беспроводная зарядка в моделях 4G отсутствует. Остальные характеристики останутся такими же. Infinix Zero 40 (4G) будет стоить 279 долларов в США и будет доступен в трёх цветовых вариантах: Misty Aqua, Blossom Glow и Rock Black. Infinix Zero 40 5G будет стоить 399 долларов в США и будет доступен в цветах Violet Garden, Moving Titanium и Rock Black.

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Раскрыты подробности Infinix Hot 50 5G - смартфон дебютирует в сентябре
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