Один из них — обычный флагманский планшет большого размера, а второй - компактный, но высокопроизводительный планшет.

Xiaomi, одна из ведущих технологических компаний в мире, как сообщается, работает над следующим поколением своих флагманских планшетов, Xiaomi Pad 7, согласно недавней утечке от Digital Chat Station. В дополнение к Pad 7, также сообщается, что суббренд Xiaomi, Redmi, разрабатывает свой собственный высокопроизводительный планшет.

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Полученные данные показывают, что в разработке находятся два будущих планшета, оба из которых, как полагается, принадлежат Xiaomi. Первый — стандартный флагманский планшет с большим OLED-дисплеем с матовым и мягким светом и квадратным модулем камеры, расположенным в верхнем левом углу. Наряду с этим Redmi также разрабатывает прототип меньшего, высокопроизводительного планшета, который, вероятно, будет выпущен в следующем году. Предполагается, что первый будет одним из планшетов серии Xiaomi Pad 7, в то время как последний, как ожидается, будет продуктом Redmi. В настоящее время нет подтверждённой информации о названии или характеристиках планшета Redmi и это лишь предположения.

Redmi Pad Pro 5G, оснащённый чипсетом Snapdragon 7s Gen 2, в настоящее время является самым мощным планшетом бренда. Однако по словам инсайдера, будущий планшет Redmi будет оснащён ЖК-панелью. В настоящее время устройство находится на стадии прототипирования, которая включает создание функциональной модели для тестирования и доработки перед массовым производством. Ожидается, что серия Xiaomi Pad 7 будет сосредоточена на предоставлении премиального вида в таких областях, как дисплей и дизайн. В свою очередь, компактный планшет Redmi станет ориентированным на пользователей, которые ставят производительность и мощность выше премиальных функций.