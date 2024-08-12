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СтарыйДед
Представлен дизайн бюджетной гарнитуры виртуальной реальности Quest 3S
Quest 3S отличается от своей "старшей" модели в основном характерными тройными камерами.

Несмотря на то, что Apple Vision Pro столкнулась с падением интереса потребителей и замедлением продаж из-за своей высокой цены, конкуренты не упускают возможности выявить выгоду из этой ситуации. Одним из таких альтернатив является ByteDance, владелец TikTok, который объявил о запуске своей новой гарнитуры смешанной реальности Pico 4S 20 августа. Кроме того, ещё одна компания, не удовлетворившись результатом свой гарнитуры смешанной реальности Quest 3, планирует стимулировать более широкое внедрение в пространстве XR (расширенной реальности) с помощью более доступной версии устройства.

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Данная новая модель, предположительно названная Meta Quest 3S или Quest 3 Lite, впервые появилась в Интернете в марте этого года. Теперь, благодаря пользователю «Lunaiyan», который известен предоставлением достоверной информации, появился экспериментальный дизайн-рендер. Дизайн Quest 3S включает в себя пару характерных треугольных кластеров камер/сенсоров, в которых размещены две 4-мегапиксельные RGB-камеры, четыре инфракрасные (ИК) камеры и два ИК-датчика для определения глубины. Также на изображении видна кнопка действия, которая, как предполагается, может переключать визуальную передачу. 

По слухам, Quest 3S будет использовать тот же процессор Snapdragon XR2 Gen 2, что и её стандартная версия, Quest 3. Однако небольшое ухудшение коснётся модулей визуальных панелей, которые будут работать как быстропереключающиеся ЖК-дисплеи с разрешением 1832 x 1920 (20 PPD или разрешение на градус) и диапазон обновления 90/120 Гц. В устройстве также будут использоваться линзы Френеля с 3-позиционной регулировкой межзрачкового расстояния и проставками для очков. Два контроллера Quest Touch Plus остались неизменными.

Пока неизвестно, когда планируется выпустить Quest 3S, но с учетом растущей конкуренции в категории XR, хотелось бы увидеть данное устройство в скором времени. Подробности о ценах также отсутствуют, но инсайдер предложил, что вполне возможно, что цена упадет ниже 300 долларов. Это может стать ключевым фактором, который сделает их популярным среди большого числа потребителей, которые хотят окунуться в мир игр и развлечений виртуальной реальности.

#виртуальная реальность #очки виртуальной реальности #quest #quest 3 #meta quest #quest 2 #meta quest 3 #meta quest pro #quest 1 vr #виртуальное пространство
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