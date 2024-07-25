Внешний экран получит 6,24-дюймовую панель с яркостью HDR 1800.

Серия Google Pixel 9 готовится к запуску 13 августа, и одним из самых ожидаемых устройств является Pixel 9 Pro Fold. В отличие от стандартной версии Pixel Fold, который отличался своей известностью своим форм-фактором, новый смартфон Google будет использовать более эффективный подход, больше похожий на OnePlus Open.

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В соответствии с полученными данными, Pixel 9 Pro Fold откажется от широкого дизайна в пользу квадратной формы с разрешением 2152 x 2076. Это изменение должно решить проблему «высоты», с которой сталкивались некоторые приложения на оригинальном Fold, что приводит к более привычному стилю "книжки". Ещё одно обновление - размер устройства. Pixel 9 Pro Fold будет оснащен 8-дюймовым экраном, что на 0,4 дюйма больше, чем у его предшественника. Внутренняя панель теперь имеет 1600 нит полноэкранной HDR-яркости, что на 60% больше, чем у стандартного Pixel Fold. Разрешение также немного увеличилось, хотя плотность пикселей сохранится примерно на том же уровне.

Внешний дисплей также получил обновление. Pixel 9 Pro Fold будет иметь 6,24-дюймовую панель с яркостью HDR 1800 нит, что делает его одним из самых ярких дисплеев среди складных устройств. Для сравнения оригинальный Pixel Fold имел 5,8-дюймовый внешний дисплей с яркостью 1000 нит. В таблице выше приведены сравнительные характеристики дисплея Pixel 9 Pro Fold и его предшественника, которые сравнили на сайте "Android Authority".