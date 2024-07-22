Будущая серия будет состоять из iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max и 17 Slim.

В преддверии выхода серии iPhone 16, внимание многих уже начинает смещаться в сторону линейки iPhone 17, которая, должна быть представлена в сентябре 2025 года. Согласно полученным данным от инсайдера Ice Universe, серия iPhone 17 будет состоять из четырёх моделей, включая новый iPhone 17 Slim, который заменит iPhone 17 Plus. Линейка iPhone 17 будет включена в себя стандартный iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max и 17 Slim. Одним из наиболее значимых улучшений в серии iPhone 17, с которого стоит начать, станет камера, особенно в моделях Pro и Pro Max. По слухам они будут оснащены тройной 48-мегапиксельной камерой, включая основной, телефото и сверхширокоугольный объективы, а также датчик времени пролёта. Хотя подробностей о характеристиках камеры для стандартного iPhone 17 и Slim пока нет, но зато известно, что это будет система из двух камер.

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Стандартная модель iPhone 17 и 17 Pro будут оснащены 6,27-дюймовым дисплеем, в то время как iPhone 17 Slim и Pro Max имеют размеры дисплеев 6,65 и 6,86 дюйма соответственно. Все модели в линейке iPhone 17 будут поддерживать обновления ProMotion 120 Гц и LTPO, что позволит стандартным моделям iPhone равняться с моделями Pro в плане технологии отображения. Кроме того, дизайн Dynamic Island будет сохранен во всех моделях. Что касается производительности, iPhone 17 и 17 Slim, как ожидается, будут работать на чипе Apple A19 Bionic, в то время как модели Pro получат более мощный A19 Pro, построенный на 3-нм техпроцессе TSMC. Вся линейка будет использовать для сотовой связи модем Qualcomm Snapdragon. Среди других примечательных особенностей — универсальный порт USB-C, Face ID, алюминиевая рама для стандартных моделей и титановая рама для версий Pro.

Ценовая политика серии iPhone 17 также уже известна. По слухам, iPhone 17 будет стоить 799 долларов США, в то время как iPhone 17 Slim может стоить около 1299 долларов США, что делает его самой дорогой моделью в линейке. Это означает, что он будет дороже iPhone 17 Pro и Pro Max, которые, как считает эксперт, будут стоить 1099 долларов США и 1199 долларов США соответственно.