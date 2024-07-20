У него есть поворотный механизм, на котором основной дисплей может поворачиваться на 180 градусов, открывая дополнительный дисплей под ним.

Samsung, бесспорный лидер в области складных смартфонов, продолжает расширять границы инноваций, о чëм свидетельствует недавно обнаруженная патентная заявка, опубликованная Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС).

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Запатентованный смартфон, на первый взгляд кажется простым, но он таит в себе поворотный механизм, который позволяет поворачиваться дисплею на 180 градусов, открывая под ним второй дисплей. Подобная функция ранее была реализована в LG Wing, где второй экран использовался для решения многих задач. Однако Samsung идет ещё дальше, добавляя шарнир на основном дисплее, который позволяет телефону складываться ещё и пополам вдоль этой складки.

Это сочетание функций обеспечивает устройству три режима работы: стандартный режим дисплея, режим вращения поворотного дисплея, как у LG Wing, и полностью разложенный режим планшета. В сложенном состоянии телефон достаточно компактен. А в полностью разложенное состояние предоставляет пользователю большой единый дисплей, идеально подходящий для просмотра мультимедиа или работы с документами.

Однако, несмотря на новаторство этой концепции, важно учитывать её практичность. Комбинированный шарнирно-поворотный механизм может быть достаточно сложен в реализации и подвергаться постоянному износу. Кроме того, Samsung недавно предоставила ещё один патент на смартфон с тройным складыванием, что свидетельствует о том, что компания активно изучает будущие технологии складных устройств.

Хотя эти патенты не означают выпуск данных устройств в ближайшем будущем, но они предоставляют возможность узнать планы Samsung о будущих смартфонах. Компания продолжает инвестировать в исследования и разработки, стремясь создать устройство, которое будет не только функциональным, но и предоставит пользователям уникальный и инновационный опыт взаимодействия.