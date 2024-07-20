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СтарыйДед
Lenovo официально подтверждает наличие Dimensity 8300 и UFS 4.0 хранилища в Xiaoxin Pad Pro 12.7
Данный планшет может похвастать аккумулятором ёмкостью 10 200 мАч, а также поддержкой 45 Вт быстрой зарядки.

Lenovo официально подтвердила некоторые ключевые характеристики своего будущего планшета Xiaoxin Pad Pro 12.7, который должен выйти в конце этого месяца. Устройство работает на чипсете Dimensity 8300, который включает 4x Arm Cortex-A715, 4x Arm Cortex-A510 и Arm Mali-G615 MC6. Этот мощный процессор работает в паре с памятью LPDDR5x и хранилищем до UFS 4.0 (ограниченным объёмом до 256 ГБ).

Чипсет Dimensity 8300 набирает около 1400 и 4200 баллов в одноядерных и многоядерных тестах Geekbench соответственно. Лабораторные тесты Lenovo также показали, что устройство может достигать среднего fps 59,1 в RPG играх с открытым миром на максимальных графических настройках с отключенным размытием движения. Это демонстрирует впечатляющие игровые возможности планшета, что делает его отличным выбором для заядлых геймеров.

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Стоит упомянуть, что Xiaoxin Pad Pro 12.7 оснащён большой батареей ёмкостью 10 200 мА*ч, которая поддерживает быструю зарядку 45 Вт. Lenovo утверждает, что устройство может работать в режиме ожидания 79,6 дней, что гарантирует пользователям длительный срок службы батареи. Планшет уже прошёл сертификацию 3C в Китае, что свидетельствует о его соответствии стандартам безопасности и качества страны.

Кроме того, Xiaoxin Pad Pro 12.7 оснащён 12,7-дюймовым дисплеем с высоким разрешением 2,9K, обеспечивающим пользователям чёткие и ясные визуальные эффекты. Устройство будет доступно в двух вариантах отделки: стандартной и с упором на комфорт для глаз. Планшет поставляется с предустановленным ZUI 16, пользовательским интерфейсом Lenovo, который предлагает различные функции производительности, включая поддержку кросс-экранной клавиатуры и мыши, что обеспечивает многозадачность между планшетом и другими устройствами.

Что касается мультимедийных возможностей, Xiaoxin Pad Pro 12.7 включает в себя установку из четырех динамиков JBL с поддержкой Dolby Atmos, обеспечивающую захватывающий и качественный звук. Планшет также позволяет легко прикрепить стилус к задней панели благодаря встроенным магнитам, что делает его отличным инструментом для заметок, рисования и других творческих задач. На задней панели устройства находится один объектив основной камеры и вспышки в прямоугольном модуле для камеры.

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