Летний зной бьёт температурные рекорды по всей России, испытывая на прочность не только людей, но и автомобили. В этом году две трети Европейской части России, включая мегаполисы с населением более 60%, оказались во власти аномальной жары. Высокие температуры оказывают серьёзное влияние на работу всех систем автомобиля, и топливная система - не исключение. Аномальная жара может негативно сказаться на работе двигателя, особенно если не уделить должного внимания выбору топлива. Эксперт Михаил Колодочкин делится ценными советами, как защитить автомобиль от капризов погоды.

Одним из важнейших факторов, обеспечивающих стабильную и безопасную работу двигателя в условиях жары, является правильный выбор октанового числа бензина. Октановое число (ОЧ) характеризует способность бензина противостоять детонации - неконтролируемому самовоспламенению топливовоздушной смеси в цилиндрах двигателя. Детонация проявляется в виде звонкого металлического стука и может привести к серьезным повреждениям двигателя.

На внутренней стороне крышки бензобака каждого автомобиля производитель указывает рекомендуемые типы топлива: основной и допустимый. Допустимый, указанный в скобках, можно использовать только в исключительных случаях, например, при отсутствии на АЗС основного типа топлива. Для постоянного использования он не подходит. При этом многие автовладельцы задаются вопросом: стоит ли переплачивать за высокооктановый бензин? Использование бензина с более высоким ОЧ, чем рекомендовано производителем, не нанесёт вреда двигателю. Однако, за исключением случаев аномальной жары, это и не принесёт ощутимой пользы и будет неоправданной тратой денег.

В условиях экстремальной жары использование высокооктанового бензина (например, 98-го вместо 95-го) может быть оправдано, так как снижает риск детонации. Использование бензина с более низким ОЧ, чем рекомендовано производителем, может привести к серьезным проблемам. Кратковременное использование 92-го бензина вместо 95-го не нанесёт непоправимого вреда, если при этом избегать резких ускорений и перегрузок двигателя. Следуя этим простым советам, можно защитить свой автомобиль от негативного воздействия жары и продлить срок службы его двигателя.



