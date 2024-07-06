CMF Watch Pro 2 будут иметь 1,32-дюймовый AMOLED-дисплей с функцией автоматической регулировки яркости.

CMF, известный бренд в сфере электроники, объявит о выпуске новых продуктов 8 июля, включая свой первый смартфон и умные часы CMF Watch Pro 2. Ранее были раскрыты многие детали смартфона, но теперь суббренд Nothing подтвердил некоторые данные о CMF Watch Pro 2.

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CMF Watch Pro 2 придут на смену прошлогодним Watch Pro с существенными улучшениями. Ранее CMF тизерил Watch Pro с корпусом из алюминиевого сплава. А теперь Nothing подтверждает, что часы будут поставляться с циферблатом круглой формы и вращающейся заводской головкой, находящейся на правой стороне со смещением вверх. Кроме того, умные часы будут иметь сменные безеля, которые позволяют настраивать внешний вид устройства в зависимости от настроения или необходимости.

CMF Watch Pro 2 будут оснащены 1,32-дюймовым AMOLED-дисплеем с функцией автоматической регулировки яркости. Будет также поддерживаться управление жестами, которое позволит выполнять определенные задачи, просто используя необходимые жесты. Пока не ясно, как это будет работать, но, судя по имеющимся изображениям, необходимо будет поворачивать запястье наружу и внутрь, чтобы запускать различные функции.

CMF Watch Pro 2, как ожидается, будут поставляться с черным матовым ремешком и оранжевым кожаным ремешком. Наушники TWS будут оснащены 50 дБ активным шумоподавлением (ANC) и интеграцией ChatGPT. Текущая модель продаётся в Европе по цене около 82 евро. С учётом технических улучшений в новой модели можно ожидать, что предстоящее предложение будет стоить немного дороже.