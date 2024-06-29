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СтарыйДед
Названы самые популярные марки китайских автомобилей, используемых российскими госслужбами
Назван список китайских автомобилей, которые были закуплены российскими государственными службами.

В последние годы на российском автомобильном рынке наблюдается значительный всплеск популярности китайских автомобилей, и эта тенденция не ускользнула от внимания государственных органов. По данным "Motor.ru", российские госслужбы всё активнее закупают автомобили из Поднебесной, зачастую отдавая им предпочтение перед как  отечественными, так и западными аналогами.

Во главе этой тенденции находится бренд Haval, принадлежащий Great Wall Motors. Haval F7 с просторным салоном и функциями безопасности стал фаворитом среди сотрудников ГАИ. Между тем, мощный внедорожник Haval H9 выбрали Министерство обороны и Министерство иностранных дел. МЧС России также обратило внимание на модели Haval, отдав предпочтение надёжным внедорожным Dargo X и Jolion.

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Tank 500, роскошный внедорожник, сочетающий мощность, комфорт и роскошь, оказался не менее популярен среди служб безопасности. Федеральная служба охраны (ФСО), Федеральная служба безопасности (ФСБ), Министерство внутренних дел (МВД) и МЧС выбрали эту модель, подчеркнув ее надёжность и способность решать самые сложные задачи.

ФСО также приобрела минивэн Voyah Dream PHEV, который может похвастать стильным дизайном, высоким уровнем комфорта и гибридной силовой установкой, позволяющей экономить топливо. Город Чебоксары последовал примеру, закупив четыре электромобиля Evolute i-Pro, что свидетельствует о растущем интересе к экологичному транспорту среди российских городов.

 Автопарки  Росгвардии и МЧС пополнил седан Chery Arrizo 8, известный комфортом, просторным салоном и богатым оснащением. Генеральный штаб России выбрал Hongqi H9 — седан с роскошным салоном, мощным двигателем и престижным имиджем. ФСБ приобрела Exeed VX, внедорожник с надёжным двигателем и передовыми системами безопасности, а ФСО также приобрела GAC GS8, внедорожник, отличающийся комфортом, просторным салоном и богатым оснащением. Всероссийская служба скорой медицинской помощи выбрала минивэн GAC GN8, известный своей простотой, вместительностью и надёжностью, что делает его идеальным выбором для перевозки пациентов.

Растущей популярности китайских автомобилей среди российских госслужб способствуют несколько факторов. Стоит сказать, что китайские автомобили предлагают привлекательное соотношение цены и качества, что делает их более доступными для государственных бюджетов, особенно в условиях санкций и экономической нестабильности. При этом китайские производители предлагают широкий спектр моделей: от компактных седанов до просторных внедорожников и минивэнов, что позволяет подобрать автомобиль под любые нужды.

Кроме того, китайские автопроизводители значительно повысили качество своей продукции, вкладывая значительные средства в исследования и разработки, а также используя современные технологии и материалы. Они предлагают гарантии на свои автомобили, что повышает их привлекательность для покупателей. Получается, что выбор китайских автомобилей российскими государственными службами свидетельствует о зарождающемся партнерстве двух стран в автомобильной промышленности. Это сотрудничество может привести к дальнейшему развитию китайского автомобильного производства на российском рынке, включая создание совместных предприятий и локализацию производства.

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