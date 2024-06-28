OnePlus Pad Pro позиционируется как улучшенная версия OnePlus Pad, выпущенного в феврале прошлого года, с чипсетом MediaTek Dimensity 9000, а не как его преемник.

OnePlus, известный производитель смартфонов, продолжает расширять свой ассортимент устройств, выпустив новый планшет OnePlus Pad Pro. Несмотря на то, что он позиционируется как улучшенная версия OnePlus Pad, выпущенного в прошлом году, Pad Pro предлагает гораздо больше, чем просто обновление.

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OnePlus Pad Pro оснащён 12,1-дюймовым 3K IPS LCD-дисплеем с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 900 нит. Это обеспечивает невероятно чёткое и плавное изображение, а также комфортный просмотр даже в условиях яркого освещения. Эксклюзивное соотношение сторон 7:5 позволяет планшету удобнее работать с документами, чтением книг и просмотром фильмов. Кроме того, дисплей имеет сертификат безопасности для глаз благодаря технологии Bright Eye Protection, которая включает в себя низкий уровень синего света на аппаратном уровне, затемнение током, использование естественного света, защиту от мелатонина и сверхточную адаптацию окружающего освещения.

По сравнению с моделью прошлого года, OnePlus Pad Pro предлагает значительное улучшение производительности благодаря чипсету Snapdragon 8 Gen 3. Это делает его одним из самых мощных планшетов на рынке, что подтверждается оценкой AnTuTu 2316067. Планшет доступен в четырех конфигурациях устройств и памяти, включая 8 ГБ + 128 ГБ, 8 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 256 ГБ и 16 ГБ + 512 ГБ. Это позволяет выбрать данный планшет в зависимости от потребностей и бюджета пользователей.

OnePlus Pad Pro также предлагает инновационные функции межсоединения, упрощающие передачу файлов и зеркальное отображение экрана между устройствами. Кроме того, планшет оснащён аккумулятором ёмкостью 9510 мА*ч и поддерживает проводную зарядку мощностью 67 Вт. Цены на планшет начинаются от 2799 юаней (примерно 32 000 рублей) за базовую модель и доходят до 3 699 юаней (примерно 42 500 рублей) за топовую версию.