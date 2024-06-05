На данный момент мало конкретных подробностей о Magic V Flip, но известно, что она будет иметь 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти.

13 июня компания Honor проведёт в Китае презентацию, на которой представит свой первый складной телефон - Honor Magic V Flip. В рамках этого события бренд также анонсирует ограниченный вариант Honor Magic V Flip, разработанный совместно с международной иконой моды Джимми Чу. Тизер лимитированной подтверждает, что смартфон содержит кристаллическую цветочную гамму.

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Джимми Чу - британский люксовый бренд, известный исключительно своей обувью и аксессуарами. Основное внимание уделяется женской обуви: от изысканных туфель до шикарных сандалий, тщательно изготовленных с вниманием к деталям и безупречным мастерством. Помимо обуви, бренд также предлагает широкий выбор продукции, включая сумки, небольшие изделия из кожи, солнцезащитные очки и парфюмерию, что подтверждает его статус иконы стиля.

Ограниченная серия Honor Magic V Flip будет иметь 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти. В отличие от стандартного Magic V Flip, этот специальный вариант отличается особой конструкцией, специально разработанной для женщин. Он будет доступен в таких цветовых решениях, как Iris Black, Champagne Pink и Camellia White.

При этом стандартная модель Magic V Flip будет доступна в трёх вариантах памяти: 12 ГБ+256 ГБ, 12 ГБ+512 ГБ и 12 ГБ+1 ТБ. Как и следовало ожидать, цена телефона ограниченной серии намного выше цены обычной версии.

Honor Magic V Flip будет оснащён аккумулятором емкостью 4800 мА*ч с быстрой зарядкой мощностью 66 Вт. Он будет иметь 50-мегапиксельную основную камеру с оптической стабилизацией изображения, дисплей с разрешением 1,5К и массивный внешний экран.