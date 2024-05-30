При доступной цене он предлагает плавный дисплей, большую батарею и многое другое.

Lava официально представила в Индии новый смартфон Yuva, который предлагает подключение 5G и множество функций, обычно ожидаемых в более дорогих моделях. Новый Yuva 5G позиционируется как модель бюджетного уровня, но он по-прежнему предлагает плавный дисплей, большую батарею и многое другое.

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Yuva 5G оснащён процессором UNISOC T750 SoC, который работает в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ встроенной памяти. Пользователи могут увеличить оперативную память за счет виртуальной ОЗУ и объём хранилища с помощью слота для карт microSD. Несмотря на то, что Yuva 5G является телефоном бюджетного уровня, он имеет стеклянную заднюю панель с матовой поверхностью, что придает ему более изящный и премиальный вид. Он также оснащён 6,52-дюймовой ЖК-панелью с технологией HD+, частотой обновления 90 Гц и изогнутым 2,5D стеклом.

Система камер Yuva 5G включает 50-мегапиксельный основной и 2-мегапиксельный дополнительный датчик, а также 8-мегапиксельную селфи-камеру спереди. Устройство питается от большого аккумулятора ёмкостью 5000 мА*ч, который поддерживает проводную зарядку мощностью 18 Вт через порт USB Type-C. Yuva 5G работает на ОС Android 13 и имеет разъëм для наушников 3,5 мм, Bluetooth 5.0, поддержку двух SIM-карт и разблокировку по лицу.

Смартфон доступен в двух цветовых вариантах: Mystic Green и Mystic Blue. Первая волна продаж начнётся 5 июня 2024 года по стартовой цене 9 499 индийских рупий (примерно 10 200 рублей) за вариант 4 ГБ + 64 ГБ, вариант на 128 ГБ стоит 9 999 индийских рупий (примерно 10 700 рублей).