Motorola выпустила Razr 40 Ultra в июне прошлого года, так что есть вероятность, что его преемник будет представлен уже в следующем месяце.

Для поклонников культовых раскладушек Motorola появились хорошие новости. В сети появилось живое изображение будущего Motorola Razr 50 Ultra, предоставленное информатором Судханшу Амбхоре. Данные фотографии дают полное представление о дизайне устройства. Хотя общий внешний вид остается схожим с его предшественником, Razr 40 Ultra, есть некоторые заметные обновления.

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Утечка изображения демонстрирует знакомый язык дизайна: складной экран и горизонтальное расположение камеры сзади. Бренд Motorola Razr заметно виден под модулем камеры. В раскрытом состоянии телефон имеет большой основной дисплей с вырезом по центру для селфи-камеры. Razr 50 Ultra имеет кодовое название Motorola Glory и, по слухам, имеет более тонкий, гибкий корпус и улучшенную производительность аккумулятора. Ожидается, что вычислительная мощность также получит прирост, возможно, за счет более нового процессора Qualcomm. Ожидается, что устройство будет доступно в различных цветах, включая синий, оранжевый и зеленый. По слухам, Razr 50 Ultra будет иметь 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Телефон уже сертифицирован Бюро индийских стандартов (BIS), что указывает на потенциальный запуск в Европе и на некоторых азиатских рынках.

Хотя подробностей мало, вполне вероятно, что новое устройство будет опираться на успехи своего предшественника, который имел 6,9-дюймовый основной дисплей LTPO OLED, 3,6-дюймовый внешний экран и двойную заднюю камеру 12 + 13 МП. Учитывая сроки сертификации BIS и выпуск Razr 40 Ultra в июне прошлого года, вполне возможно, что Razr 50 Ultra будет анонсирован в ближайшие месяцы.