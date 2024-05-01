Бренд выпустит Lenovo Tab K11 Plus как в моделях только с Wi-Fi, так и в моделях с Wi-Fi + LTE.

Недавно компания Lenovo сделала значительный шаг на китайском рынке, выпустив планшет Zhaoyang K11, недорогое мультимедийное устройство, которое может похвастаться впечатляющим дисплеем 2K и мощным процессором Snapdragon 4G. Но что еще интереснее, этот планшет сертифицирован TDRA, UL Demko и TUV под названием Lenovo Tab K11 Plus, что намекает на глобальный выпуск как с вариантами Wi-Fi, так и с Wi-Fi + LTE.

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11,5-дюймовый IPS-дисплей Zhaoyang K11 отличается выдающейся особенностью: разрешение 2K, яркость 400 нит и частота обновления 90 Гц. Сертификация TUV гарантирует, что дисплей излучает низкий уровень синего света и не мерцает. Система камер планшета состоит из 8-мегапиксельной передней камеры и 13-мегапиксельной задней камеры, а четыре динамика и два микрофона обеспечивают неплохое звучание. Под корпусом находится процессор Qualcomm Snapdragon 680 SoC в сочетании с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти, работающий под управлением ZUI 16 на базе Android 14. Аккумулятор емкостью 8600 мА*ч поддерживает быструю зарядку 20 Вт.

Ожидается, что Lenovo Tab K11 Plus будет соответствовать техническим характеристикам Zhaoyang K11 благодаря сертификации под разными номерами моделей, включая TB352FU, TB352XU, TB352FC и TB352XC. Это означает, что пользователи могут рассчитывать на устройство, которое сочетает в себе производительность, качество дисплея и время автономной работы, что делает его привлекательным вариантом на рынке бюджетных планшетов.