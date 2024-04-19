Новый Kirin 9010 представляет собой доработанную версию Kirin 9000S из серии Mate 60.

Новейший флагманский смартфон Huawei Pura 70 Ultra с инновационным процессором Kirin 9010 успешно прошел испытания китайскими техническими экспертами. Новый чипсет показал хорошую производительность, хотя, по мнению экспертов, это скорее эволюционное усовершенствование, чем революционный прорыв. Kirin 9010 – улучшенная версия процессора Kirin 9000S из серии Mate 60. Он оборудован одним высокопроизводительным ядром Taishan с тактовой частотой 2,3 ГГц, тремя ядрами Taishan с тактовой частотой 2,18 ГГц и четырьмя ядрами Cortex-A510 с тактовой частотой 1,55 ГГц для менее ресурсоемких задач. Графический процессор остался прежним – Mali-G78 с тактовой частотой 750 МГц.

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По результатам синтетических тестов, Huawei Pura 70 Ultra набрал 940 000 баллов в AnTuTu. В Geekbench 6.2 одноядерные результаты составили 1431 балл, а многоядерные – 4430 баллов при комнатной температуре. Включение режима производительности чуть улучшило показатели.

Однако реальное тестирование показало, что смартфон хорошо справляется с популярными играми, такими как Genshin Impact. На максимальных настройках игра работала со стабильной частотой кадров в пределах 60 кадров в секунду. Другая игра, Honkai: Star Rail, также демонстрировала хорошую производительность при очень высоких настройках.