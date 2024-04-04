Похоже, это не простой ребрендинг существующего стилуса Xiaomi, а совершенно новое предложение от POCO.

В прошлом месяце появились новости о том, что компания Pосо разрабатывает свой первый планшет. Устройство появилось на европейской сертификационной платформе EEC под названием "модель планшета под маркой POCO", что явно указывало на то, что это именно планшет, а не другое устройство. С тех пор больше никаких подробностей об устройстве не раскрывалось. Однако теперь появился стилус под маркой Pосо в базе данных сертификации Федеральной комиссии по связи США (FCC). Номер модели стилуса - 2407CMPBCG, а название - "POCO Stylus". В сертификации также представлен макет дизайна стилуса.

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Дизайн Poco Stylus напоминает популярные стилусы, такие как Apple Pencil. Что еще более важно, стилус имеет свой собственный номер модели и не похож на другие стилусы Xiaomi. Например, стилус Xiaomi имеет номер модели M2107K81PC, в то время как другой стилус компании (второго поколения) имеет номер модели 23031MPADC. Похоже, что это совершенно новый продукт от Pосо, а не просто ребрендинг существующего стилуса Xiaomi.

Подробности о первом планшете от компании Poco пока неизвестны. Как и в случае со многими смартфонами Poco, планшет, скорее всего, будет ребрендингом существующей модели планшета Xiaomi или Redmi. Однако это предположение - всего лишь необоснованная догадка.