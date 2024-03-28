Стали известны ключевые характеристики следующих устройств: iQOO Z9 Turbo, iQOO Pad 2, Neo 10.

Скоро подойдет к концу первый квартал 2024 года, и во втором квартале ожидается активный релиз новых смартфонов в Китае. Среди таких брендов, iqoo планирует представить целых четыре новых смартфона и флагманский планшет. Инсайдер Digital Chat Station сегодня опубликовал сообщение на Weibo, в котором поделился ключевыми характеристиками некоторых будущих устройств iqoo.

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Согласно предоставленной информации, на изображении выше видно, что Digital Chat Station поделился ключевыми характеристиками трех будущих устройств iqoo. Первое устройство будет иметь OLED-панель с разрешением 1,5k, процессор Snapdragon 8s Gen 3 (SM8635) и аккумулятор ёмкостью 6000 мА*ч. Исходя из последних слухов, это устройство, скорее всего, будет выпущено под названием iqoo Z9 Turbo. Модели Z9 и Z9x, которые, предположительно, будут оснащены процессорами Snapdragon 7 Gen 3 и Snapdragon 6 Gen 1 V соответственно, возможно, присоединятся к модели Turbo.

Второе упомянутое устройство - это планшет с 13-дюймовым ЖК-экраном разрешением 3,1k. Он оснащен процессором Dimensity 9300 и аккумулятором ёмкостью 11 500 мА*ч. По всей вероятности, при его появлении на рынке Китая, он будет называться iqoo Pad 2. Вероятно, это будет обновленная версия планшета vivo Pad 3 Pro, который недавно стал официальным в Китае.

Наконец, информация раскрывает еще один смартфон iqoo с процессором Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650). Устройство будет иметь OLED-дисплей с разрешением 1,5k и основную камеру на 50 мегапикселей с поддержкой оптической стабилизации изображения (OIS). Пока нет информации относительно окончательного названия данного устройства. Хотя некоторые слухи утверждают, что это могут быть Neo 9s или Neo 9 Racing Edition, есть вероятность, что это может быть телефон из серии iqoo Neo 10.