Samsung Galaxy M55 5G оснащен фронтальной камерой 50 МП, тройной задней камерой 50 МП и корпусом со степенью защиты IP67.

Технологическая компания Samsung представила свой новый смартфон среднего класса Galaxy M55 5G на бразильском рынке. Предыдущие слухи об этом устройстве указывали на его сходство с моделью Galaxy A55, которая недавно появилась на различных рынках. Однако, несмотря на то, что дизайн M55 не сильно отличается от A55, новая серия M обладает совершенно уникальными характеристиками.

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Galaxy M55 5G оснащен 6,7-дюймовым дисплеем AMOLED Plus с отверстием под камеру. Экран имеет Full HD+ разрешение, частоту обновления 120 Гц, максимальную яркость 1000 нит и встроенный сканер отпечатков пальцев. Телефон работает на операционной системе Android 14, на которой установлена оболочка One UI 6.1. Galaxy M55 оснащен чипсетом Snapdragon 7 Gen 1 и 5000 мА*ч аккумулятором, поддерживающим быструю зарядку на 25 Вт. Процессор сопряжен с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Он также предлагает такие функции подключения, как Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC и порт USB-C.

M55 оснащен 50-мегапиксельной фронтальной камерой для селфи и видеозвонков. На задней панели устройства расположены 50-мегапиксельная основная камера с оптической стабилизацией изображения, 8-мегапиксельная камера для съемки широкоугольных фотографий и 2-мегапиксельная макрокамера. Устройство также оснащено двумя динамиками для высококачественного звука. Его корпус выполнен из поликарбоната и имеет степень защиты IP67, обеспечивающую защиту от пыли и воды. Толщина M55 составляет 7,8 мм, а вес – 180 грамм.

Galaxy M55 доступен для приобретения в Бразилии по цене 2699 бразильских реалов (примерно 50 000 рублей). Он предлагается в двух различных оттенках – светло-зеленом и темно-синем. Ожидается, что в ближайшие недели M55 будет выпущен и на других международных рынках.