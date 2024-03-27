Уже ранее сообщалось, что Xperia 1 VI будет оснащен дисплеем 19,5:9, и предполагаемые размеры, похоже, подтверждают данный факт.

Недавно известный инсайдер XPERIA Закбукс опубликовал сообщение, в котором заявил, что следующий телефон Sony Xperia 1 (предположительно Xperia 1 VI, если Sony не изменит систему именования) будет иметь разрешение 2K+ и соотношение сторон 19,5:9. Это представляется довольно странным, учитывая то, что Sony планировала сделать модель Xperia 1 Mark 6 более похожей на конкурентов на текущем рынке, а не использовать привычный дизайн своих моделей. Теперь тот же источник вернулся с дополнительной информацией о том, что они называют "Xperia 1 XX". Предполагается, что "XX" будет заполнителем для любого номера или префикса, который Sony решит использовать для Xperia 1 2024 года, вместо простого перехода к Mark 20, как это сделала Samsung с Galaxy S10 к Galaxy S20.

реклама

Теперь были представлены габариты как всего телефона Xperia 1 VI, так и размеры дисплея отдельно. Сравнение этих цифр с показателями Sony Xperia 1 V поможет составить представление о том, как может выглядеть Sony Xperia 1 VI. Размеры предшественника составляют 165 x 71 x 8,3 мм, поэтому если размеры Xperia 1 VI 162 x 74,4 x 8,45 мм верны, то модель 2024 года будет на 3 мм короче, на 3,4 мм шире и на 1,45 мм толще, чем предыдущая модель. Что касается дисплея Mark 6, то его предположительные размеры составят 149,6 x 69,4 мм, что приведет к диагонали экрана в 164,91 мм или 6,49 дюймов.