На задней панели есть три круглых элемента, в которых, вероятно, расположены три камеры и фонарик.

Компания Realme планирует расширить свою линейку устройств gt neo новой моделью - gt neo 6 se. Неделей ранее Realme поделилась некоторыми деталями о смартфоне, включая его схему. Теперь, благодаря изображению, просочившемуся на Weibo, можно увидеть настоящий вид gt neo 6 se и рендер устройства.

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Задняя панель смартфона имеет три круглых элемента (2 выступающих и 1 на уровне модуля камер), предположительно для трех камер и фонарика. Модуль камер располагается во всю ширину устройства, что отличается от предыдущей модели, хотя и gt neo 5 se имел значительно выступающий модуль камер. Однако точность этой информации может быть под вопросом и лучше отнестись к ней с определенной долей недоверия.

При этом Realme уже официально подтвердила, что gt neo 6 se будет иметь новейший чипсет Snapdragon 7+ Gen 3. Это самый новый среднеклассовый процессор от Qualcomm, который обладает производительностью, сопоставимой с процессорами серии Snapdragon 8. Этот процессор оснащен основным ядром Cortex-X4 с тактовой частотой 2,8 ГГц, а также четырьмя ядрами производительности (A720) с тактовой частотой 2,6 ГГц и тремя ядрами эффективности (Cortex-A520) с тактовой частотой 1,9 ГГц. OnePlus Ace 3v стал первым смартфоном на Snapdragon 7+ Gen 3. Кроме того, сертификация 3C свидетельствует о поддержке зарядки мощностью 100 Вт.

Несмотря на утечки и подтверждения, о Realme gt neo 6 se еще остается много неизвестного. Компания Realme даже не подтвердила официальную дату выпуска, но увеличивающееся количество утечек намекает на то, что запуск в Китае может состояться в ближайшем будущем.