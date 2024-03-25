Данный смартфон будет иметь дизайн, вдохновленный персонажем из Трансформеров Бамблби, окрашенный в желтый цвет.

Nubia ввела в продажу Red Magic 9 Pro в Китае в ноябре прошлого года. Через месяц устройство появилось на мировых рынках. В январе этого года бренд также объявил о специальной белой версии смартфона. Теперь Red Magic на своей официальной странице в Weibo сообщила о появлении нового специального варианта Red Magic 9 Pro.

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Подтверждено, что Red Magic 9 Pro будет выпущен в версии Bumblebee Transformers. Премьера состоится 29 марта в 10:00 по местному времени. Пока бренд не раскрыл как-либо подробностей предстоящего предложения. Для тех, кто не знаком, Бамблби – вымышленный персонаж-робот из франшизы "Трансформеры". Это не первый раз, когда Red Magic анонсирует специальное издание Bumblebee Transformers. Бренд продолжает традицию, выпустив аналогичные варианты с Red Magic 7S Pro и 8S Pro за последние два года. Оба последних телефона имеют дизайн, вдохновленный персонажем-трансформером Бамблби, окрашенный в желтый цвет. Следовательно, можно ожидать того же от Red Magic 9 Pro. Кроме того, специальная версия Red Magic 9 Pro Bumblebee Transformers будет предлагаться в индивидуальной коробке. Стоит ожидать таких дополнительных элементов, как зарядное устройство в нестандартном дизайне, кабель, защитный чехол, значок и внешний подключаемый вентилятор.

Ожидается, что ограниченная серия телефона сохранит те же характеристики, что и стандартный вариант. Это означает, что смартфон будет иметь 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 8 Gen 3 SoC, эффективную систему охлаждения и емкий аккумулятор на 6500 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт.