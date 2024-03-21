Также он будет поставляться с 50-мегапиксельной основной камерой и 8-мегапиксельной фронтальной камерой.

Ожидается, что телефон Oppo A60 станет следующей моделью в серии A от бренда. Устройство с номером модели CPH2631 уже получило одобрение от различных сертификационных платформ, таких как NBTC в Таиланде, SDPPI и TKDN в Индонезии, а также TDRA в ОАЭ. Оно также появилось в базах данных TUV Rheinland и Camera FV-5. Сертификаты для Oppo A60 в Таиланде, Индонезии и ОАЭ подтверждают только его название и номер модели. Сертификация устройства от TUV подразумевает, что оно может быть оснащено батареей емкостью 5000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

реклама

Из списка на Camera FV-5 видно, что Oppo A60 может быть оборудован 50-мегапиксельной основной камерой и 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Обе камеры, как сообщается, поддерживают стабилизацию EIS. Остальные характеристики устройства пока остаются загадкой.

Название устройства подразумевает, что оно будет преемником Oppo A59, который был представлен в 2023 году. Хотелось бы напомнить, что A59 оснащен 6,56-дюймовым ЖК-экраном с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц. Он имеет двойную камеру на 13 мегапикселей и фронтальную камеру на 8 мегапикселей. В комплекте идут предустановленные Android 13 и ColorOS 13.1. A59 оснащен чипсетом Dimensity 6020, 4 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти и аккумулятором емкостью 5000 мА*ч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт. В целях безопасности имеется боковой сканер отпечатков пальцев. Устройство также имеет другие возможности, такие как поддержка двух SIM-карт 5G, слот для карт памяти microSD, два стереодинамика, аудиоразъем 3,5 мм и корпус с защитой IP54.



