Также в данной базе данных раскрывается внешний вид передней панели смартфона от Тесno.

Компания Tecno планирует в ближайшее время представить новую серию смартфонов Pova 6. До сих пор были известны модели Pova 6 и Pova 6 Pro, однако, по всей видимости, в линейке будет также третья модель под названием Tecno Pova 6 Neo. Упоминание о предстоящем смартфоне Pova 6 Neo от Tecno можно найти в базе данных Google Play под идентификатором модели Tecno LI6. В этом списке раскрывается внешний вид устройства, а также некоторые его основные характеристики.

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Устройство оснащено плоским экраном с отверстием в центре для фронтальной камеры. Рендер, опубликованный в базе данных, также показывает, что кнопка питания и кнопки регулировки громкости расположены справа. Из списка в Google Play можно узнать, что экран имеет разрешение 2460 x 1080 пикселей и плотность пикселей 480 ppi. Кроме того, похоже, что Tecno Pova 6 Neo оснащен процессором MT6789/CD, который, скорее всего, является SoC MediaTek Helio G99. При этом, этот же процессор используется в модели Tecno Spark 20 Pro, выпущенной в декабре 2023 года. В Pova 6 Neo чип MediaTek сочетается с оперативной памятью до 8 ГБ и работает под управлением пользовательского интерфейса HIOS 13 на базе операционной системы Android 14 «из коробки». К сожалению, более подробные сведения о Pova 6 Neo такие, как его функциональные возможности и сроки запуска, пока остаются неизвестными.