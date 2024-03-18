Также известно, что устройство работает под управлением пользовательской оболочки FuntouchOS 14 на базе ОС Android 14.

Китайская компания Vivo скоро представит новую модель смартфона - Vivo T3 5G. Еще до официального анонса устройство было замечено в сертификации консоли Google Play, раскрыв некоторые его ключевые характеристики. Согласно данным из консоли Google Play, Vivo T3 (модель V2334) будет оснащен процессором MediaTek Dimensity 7200 SOC и 8 ГБ оперативной памяти. Устройство будет работать на операционной системе Android 14 с пользовательской оболочкой FuntouchOS 14.

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Кроме того, в сертификате Google Play Console перечислены некоторые характеристики дисплея Vivo T3. Смартфон будет иметь Full HD+ дисплей с разрешением 2400 x 1080 и плотностью пикселей 440 PPI. На изображении также видно, что на передней панели будет вырез в виде отверстия, окруженный заметными рамками. На задней панели устройства расположена вертикально расположенная тройная камера со светодиодной вспышкой.

По слухам, Vivo T3 будет анонсирован изначально в Индии 21 марта. Предполагается, что устройство будет иметь 6,67-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц. Основным датчиком сзади является 50-мегапиксельная камера Sony IMX882. Также он будет оснащен 2-мегапиксельным объективом с эффектом боке, а на дисплеи расположится 16-мегапиксельная камера для селфи.