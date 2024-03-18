Судя по опубликованным рендерам и характеристикам устройства, данный смартфон будет не сильно отличаться от серии Y200e.

Недавно в мире дебютировали смартфоны серии Vivo V30, но уже появились новости о предстоящей серии Vivo V40. Одной из моделей этой серии будет Vivo V40 SE, что подтверждается наличием сертификатов Bluetooth SIG и GCF, а также раскрытием рендеров и характеристик устройства.

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Опубликованные рендеры показывают, что дизайн телефона значительно отличается от серии V30, однако удивительно похож на недавно выпущенную модель Vivo Y200e 5G. Особенно бросаются в глаза темно-синий и светло-фиолетовый оттенки Vivo V40 SE, которые используются для Vivo Y200e. Кроме дизайна, характеристики устройства, похоже, не сильно отличаются от Y200e. По слухам, Vivo V40 SE будет оснащен чипом Snapdragon 4 Gen 2, таким же, как и Y200e, а также оперативной памятью LPDDR4X и UFS 2.2 ROM.

Также смартфон будет обладать 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ (2400×1080 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. Что касается камеры, ожидается, что устройство будет иметь заднюю камеру с основным объективом на 50 МП, сверхширокоугольным объективом на 8 МП и объективом на 2 МП для портретной или макросъемки. На передней панели скорее всего будет расположена 16-мегапиксельная селфи-камера. Для обеспечения безопасности предусмотрен оптический датчик отпечатков пальцев под дисплеем.

Также предполагается, что устройство будет оснащено 5000 мА*ч аккумулятором с поддержкой быстрой зарядки 44 Вт и, возможно, иметь степень защиты IP54. Среди других функций, характеристики Vivo V40 SE включают поддержку MicroSD для расширения памяти до 1 ТБ, Dual SIM, Wi-Fi 5 ГГц, Bluetooth 5.0, USB-C 2.0 и GPS. Все эти характеристики также очень похожи на Vivo Y200e.

Относительно цены, ожидается, что модель Vivo V40 SE с 8/256 ГБ конфигурацией будет стоить от 250 до 300 евро. Хотя официальная дата запуска телефона по-прежнему неизвестна, на обоих устройства присутствует изображение Евро-2024. Учитывая, что Лига чемпионов начнется 14 июня, можно ожидать, что Vivo V40 SE будет выпущен примерно в то же время.