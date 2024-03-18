По словам президента компании, серия X Fold 3 станет самым тонким и легким» флагманским складным устройством на данный момент.

Компания Vivo планирует в ближайшем будущем представить новую серию смартфонов под названием Vivo x fold 3. Согласно текущей информации, в линейку войдут две модели - базовая версия x fold 3 и более продвинутая версия x fold 3 Рro. По последним данным, стали известны подробности о камере модели x fold 3 Pro. А теперь в своем сообщении вице-президент компании Vivo, Цзя Цзиндун, поделился более подробной информацией о серии x fold 3 и представил внешний вид x fold 3 Pro.

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В своем сообщении Цзя Цзиндун заявил, что серия x fold 3 станет самым тонким и легким флагманским складным устройством на сегодняшний день. Ожидается, что складные устройства будут также достаточно мощными, оснащены процессором Snapdragon 8 Gen 3. В дополнение к фотографиям x fold 3 Pro, которые уже были представлены, Цзя Цзиндун также предоставил образцы фотографий с камеры устройства.

Кроме того, было объявлено, что устройство имеет результаты более чем 2,17 миллиона баллов в тесте производительности Antutu. Оно оснащено большим 8,03-дюймовым экраном Samsung E7 и наследует отличные возможности по обработке изображений от серии Vivo X100. Также у данных модель имеются камера с разрешением 50 миллионов пикселей и чип обработки изображений Vivo V3 с объективами Zeiss T*.

Складной чехол также обладает прочной конструкцией, благодаря специальной разработке корпуса Armor Feather, предназначенной специально для складных устройств. Благодаря этому чехлу удалось получить первый в мире пятизвездочный сертификат SGS по защите от падений, а также водонепроницаемость до IPX8. В устройствах будет встроена аккумуляторная система "Blue Ocean", которая решит проблему автономной работы даже в экстремальных условиях. И важнейшая деталь - модель искусственного интеллекта "Blue Heart" от Vivo будет интегрирована в эти будущие складные устройства. Точная дата выпуска и другие ключевые детали пока не были раскрыты брендом.