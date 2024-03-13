iQOO Z9 Turbo будет конкурировать с предстоящими Redmi Note 13 Tubo и Realme GT Neo 6, так как они могут быть оснащены тем же чипсетом.

Несколько компаний готовятся к выпуску новых моделей телефонов, оснащенных чипсетом Snapdragon 8s Gen 3. В частности, сообщается, что будущие модели Redmi Note 13 Tubo и Realme GT Neo 6 могут быть оборудованы этим чипсетом. Также, благодаря информации от инсайдера Digital Chat Station, стало известно, что ожидаемая модель iQOO Z9 Turbo также будет оснащена Snapdragon 8s Gen 3.

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Пока не была раскрыта другая информация об iQOO Z9 Turbo со стороны Digital Chat Station. Однако, ранее предполагалось, что данное устройство может появиться в качестве телефона серии iQOO Neo 9, однако теперь похоже, что это устройство будет отличаться. Данное устройство может быть оснащено плоским 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц и шим-затемнением на уровне 2160 Гц. Для повышения безопасности на экране будет встроен сканер отпечатков пальцев. Ожидается, что устройство будет работать на базе Android 14 с пользовательской оболочкой OriginOS 4.

Топовая модель iQOO Z9 Turbo, по предварительным данным, будет иметь 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 1 ТБ встроенной памяти FUS 4.0. Пока неизвестно точное значение емкости батареи устройства, но ожидается, что она будет поддерживать быструю зарядку мощностью 120 Вт. Z9 Turbo может иметь пластиковую рамку и оснащаться двойной камерой с разрешением 50 мегапикселей. Существуют слухи о том, что iQOO Z9 и iQOO Z9x будут запущены в апреле в Китае. В то время как индийская версия Z9 будет оснащена процессором Dimensity 7200, китайская версия может получить Snapdragon 7 Gen 3. Пока неизвестно, будет ли Z9 Turbo дебютировать одновременно с Z9 и Z9x.