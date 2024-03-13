Также стало известно, что предварительные продажи данного устройства начнутся 27 марта.

В базе данных бенчмарковой платформы Antutu обнаружен новый телефон компании Vivo с номером модели V2337A. По информации, это предстоящая модель складного телефона Vivo X Fold 3 Pro. Подробности об этом устройстве появились в списке Antutu.

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На изображении видно, что Vivo X Fold 3 Pro набрал хороший балл в Antutu - 2 176 828 баллов. В эту оценку входят 471 878 баллов в тесте центрального процессора, 893 816 баллов в тесте графического процессора, 464 490 баллов в тесте памяти и 346 644 балла в тесте пользовательского интерфейса.

Что касается технических характеристик, в списке указано, что Vivo X Fold 3 оснащен Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, оперативной памятью LPDDR5 и внутренним хранилищем UFS 4.0. Версия X Fold 3 Pro, представленная в Antutu, имеет 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти, что, предположительно, является его наивысшей конфигурацией. Кроме того, устройство будет поставляться с Android 14 с установленной прошивкой OriginOS 4.

По последним данным известно, что серия Vivo X Fold 3 будет анонсирована в последнюю неделю марта. Инсайдер Digital Chat Station утверждает, что планируется предварительные продажи устройства начнутся 27 марта. Источник подтверждает, что X Fold 3 Pro получит 50-мегапиксельную камеру OV50H Omnivision с диафрагмой f/1,68 в качестве основной камеры. В дополнение к ней будет установлена 64-мегапиксельная перископическая телеобъективная камера OV64B с 3-кратным оптическим зумом, фокусным расстоянием 70 мм и телеобъективной макросъемкой. Утверждается, что X Fold 3 Pro оснащен ISP Vivo V3 для улучшенной фотосъемки.

Digital Chat Station также сообщает, что устройство будет доступно в черном и белом цветах. Он также отмечает, что белый вариант выглядит великолепно благодаря материалу из стекловолокна.