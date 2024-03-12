Vivo y03 также оснащен 6,56-дюймовым экраном IPS с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц.

После множества слухов и сливов, компания Vivo официально представила свой новый смартфон y03 в Индонезии. Это последняя модель бюджетного сегмента от компании и является преемником Vivo y02, выпущенного официально в ноябре прошлого года. Vivo y03 оснащен 6,56-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. На экране присутствует привычный для бюджетного сегмента каплевидный вырез, в котором размещена 5-мегапиксельная фронтальная камера. Задняя часть смартфона имеет два кольца камер, включая основную камеру с разрешением 13 Мп и объектив QVGA. Рядом с камерой находится светодиодная вспышка.

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Внутри устройства установлен процессор MediaTek Helio G85, выпущенный еще в 2020 году. Он обеспечивает достойную производительность для повседневных задач. К нему добавляются 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 64 ГБ или 128 ГБ встроенной памяти eMMC 5.1. Встроенную память можно расширить до 1 ТБ с помощью карты microSD. Также в устройстве присутствует функция расширенной оперативной памяти Vivo, которая позволяет увеличить оперативную память практически на 4 ГБ. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5000 мА*ч и поддерживает зарядку мощностью 15 Вт через порт USB-C. По программному обеспечению, телефон работает на базе операционной системы FunTouch OS 14, основанной на Android 14.

Другие характеристики устройства включают поддержку двух SIM-карт, 4G VoLTE, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и GPS. Габариты устройства составляют 163,78 х 75,73 х 8,39 мм, а вес около 185 г. Интересно отметить, что устройство имеет класс защиты IP54 от пыли и брызг. Стоимость Vivo y03 составляет 1 299 000 индонезийских рупий (около 7 500 рублей) за версию с 4/64 ГБ и 1 499 000 индонезийских рупий (около 8 700 рублей) за версию с 4/128 ГБ. Vivo y03 доступен в зеленом и черном цветах. Ожидается, что компания вскоре выпустит эту модель смартфона на других азиатских рынках.