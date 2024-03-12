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СтарыйДед
У будущего A18 Pro Apple заметно ограничила производительность многоядерных операций
У A18 Pro от Apple производительность улучшилась всего на 10%, что, как сообщается, значительно хуже, чем у двух флагманов Android следующего поколения — Snapdragon 8 Gen 4 и Dimensity 9400.

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С приближением выпуска новой серии iPhone 16 все больше внимания привлекает чип Apple A18 Pro, который будет использоваться в этих смартфонах. Ранее сообщалось о значительном повышении производительности одного ядра в A18 Pro. Однако пользователь с ником @negativeonehero утверждает, что многоядерная производительность будущего чипа улучшилась всего на 10%, что значительно уступает флагманам Android следующего поколения - Snapdragon 8 Gen 4 и Dimensity 9400.

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Согласно данным @negativeonehero, A18 Pro набрал около 8200 баллов в многоядерном тесте Geekbench. В то же время Snapdragon 8 Gen 4 и Dimensity 9400 набрали 10628 и 11739 баллов соответственно. Несмотря на небольшие отклонения в результатах тестирования, заметная разница существует и, фактически, это позволяет флагманам Android иметь более высокую пиковую производительность по сравнению с моделями iPhone 16 Pro.

Говоря о производительности в одноядерном тесте, Snapdragon 8 Gen 4 набирает впечатляющие 3500 баллов, что немного выше, чем 3300 баллов у A18 Pro. По сравнению с Snapdragon 8 Gen 3, который набирает около 2200 баллов в одноядерном тесте Geekbench, показатель 3500 (или даже 2845, если верить изображению) станет значительным улучшением производительности. Dimensity 9400 также обеспечивает улучшение как в одноядерном, так и в многоядерном режиме почти на 20% по сравнению с Dimensity 9300.

Однако стоит отметить, что все эти чипы находятся на стадии разработки и будут выпущены ближе к концу 2024 года. У компаний Apple, Qualcomm и MediaTek остается достаточно времени, чтобы внести изменения. Интересно, что отраслевые эксперты считают, что Apple намеренно ограничила производительность многоядерных операций, чтобы уделять больше внимания продолжительности работы от батареи.

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