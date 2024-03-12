На изображении видно, что Vivo T3 5G оснащен тройной камерой со светодиодной вспышкой на задней панели.

Компания Vivo готовится представить смартфон Vivo t3 5G на индийском рынке. Перед запуском устройства компания опубликовала изображение задней части Vuvo t3 5g, где впервые был показан его дизайн. На изображении видно, что Vivo t3 5G оснащен тройной камерой с LED-вспышкой на задней панели.

Пока неясно, является ли третье кольцо камеры датчиком камеры или это что-то другое. Также на изображении видно, что устройство имеет плоские края, а на правой стороне находятся регулятор громкости и кнопка включения. Компания пока не раскрыла дату запуска устройства, однако похоже, что это может произойти до конца марта.

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По последним данным, Vivo t3 5G будет иметь 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Говорят, что экран обладает яркостью до 1800 нит и оснащен встроенным сканером отпечатков пальцев. Внутри устройства будет установлен чипсет Dimensity 7200. Ожидается, что t3 будет предлагаться с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ/256 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор устройства будет иметь емкость 5000 мА*ч и поддержку быстрой зарядки мощностью 44 Вт.

На передней панели Vivo t3 может быть установлена 16-мегапиксельная селфи-камера. А на задней панели устройства будет расположена 50-мегапиксельная основная камера Sony IMX882 с поддержкой OIS, а также 2-мегапиксельный объектив с эффектом боке. Что касается цены, то говорят, что она составит около 20 000 рупий (примерно 22 000 рублей). Устройство будет доступно в двух оттенках - Crystal Flake и Cosmic Blue.