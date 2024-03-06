При этом ожидается, что версия Realme GT Neo 6 будет оснащена выходящим чипсетом Snapdragon 8s Gen 3.

Сообщается, что компания Realme активно работает над разработкой серии смартфонов Realme Gt neo 6 специально для китайского рынка. В рамках этой линейки планируется выпустить как минимум две модели смартфонов, которые будут оснащены новейшими чипсетами, включая Snapdragon 7+ gen 3 и Snapdragon 8s gen 3. Cегодня известный инсайдер Digital Chat Station опубликовал пост в социальной сети Weibo, в котором раскрыл информацию о будущем телефоне Realme, который будет снабжен процессором Snapdragon.

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По словам этого источника, Realme Gt neo 6 SE будет использовать чип sm7675 Qualcomm. Ожидается, что этот чип представят под названием Snapdragon 7+ gen 3 в этом месяце. Предстоящий чип, скорее всего, основан на технологической платформе TSMC N4, которая также используется в более мощном чипсете snapdragon 8 gen 3. Аналогично предыдущей модели, Snapdragon 7+ gen 2, выпущенной в марте 2023 года, новая модель ожидается с более низким потреблением энергии и высокой производительностью. Смартфон Realme Gt neo 6 SE с Snapdragon 7+ gen 3 займет место прошлогодней модели Gt neo 5 5e, которая была оснащена платформой Snapdragon 7+ gen 2. Также утверждается, что устройство будет обладать OLED-экраном с разрешением 1,5K и поддержкой 100-ваттной зарядки. Остальные характеристики устройства пока не раскрываются.

Также появились слухи о том, что запуск ожидаемого в этом месяце в Китае смартфона OnePlus Ace 3V может сопровождаться использованием чипсета Snapdragon 7+ gen 3. И есть вероятность того, что модель Gt neo 6 SE может появиться на рынке вскоре после Ace 3V уже в этом месяце. Что касается смартфона Realme Gt neo 6, то есть информация о том, что он будет оснащен новым чипсетом Snapdragon 8s gen 3. Он ожидается с большим объемом оперативной памяти - 24 ГБ, а также 1 ТБ встроенной памяти. Остальные характеристики устройства пока остаются неизвестными.