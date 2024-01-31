Единственным изменением дизайна iPhone 16 станет кнопка для съемки, которая сможет масштабировать и фокусировать.

Компания Apple всего несколько месяцев назад, в сентябре, представила серию iPhone 15, но уже сейчас всё внимание переключилось на предстоящую модель - iPhone 16. Утечки информации о новом смартфоне уже появились, а также обсуждение результатов тестирования Geekbench 6 score A18 Pro, который будет представлен в iPhone 16. Однако, не все новости радостные. Аналитик по цепочке поставок Минг-Чи Куо, внимательно следящий за Apple и известный своими точными прогнозами, делится своим анализом будущих действий компании. К сожалению, его недавний анализ входит в категорию плохих новостей и указывает на то, что серия iPhone 16 не претерпит значительных изменений в дизайне. Куо пишет в своем блоге: "Ожидается, что Apple не выпустит новые модели iPhone с существенными изменениями в дизайне и более сложной/разнообразной экосистемой/приложениями GenAi не раньше 2025 года".

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Apple известна своей последовательностью в дизайне, что нередко ведет к обвинениям в продаже однотипных телефонов. В этом году появление Dynamic Island на iPhone 15 и iPhone Plus отвлекло внимание от такой критики. Однако, если прогнозы Куо окажутся верными, компания может снова столкнуться с критикой, поскольку единственным существенным изменением, похоже, будет добавление кнопки "захвата". Новая кнопка будет представлять интересную инновацию для iPhone. Как многие, наверняка, знают, недавно компания представила кнопку действия, которая позволяет пользователям назначать функцию кнопке отключения звука. Теперь кнопка съемки станет важным усовершенствованием для любителей фото и видео. По информации, пользователи смогут изменять масштаб в приложении "Камера", проводя по кнопке вправо или влево, начинать запись видео сильным нажатием и фокусироваться легким нажатием. Важно отметить, что данная информация пока не подтверждена официально.