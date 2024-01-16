Компания выпустила потребительскую версию Copilot по цене 20 долларов в месяц без каких-либо требований по количеству пользователей.

Microsoft недавно сделала значительный шаг в области искусственного интеллекта, представив потребительскую версию Copilot по цене 20 долларов в месяц, которая включает в себя технологию OpenAI ChatGPT. Ранее ИИ-помощник Microsoft был ориентирован на крупные предприятия, с ценой в 30 долларов США в месяц на одного пользователя и минимальной подпиской на 300 пользователей. Такая ценовая стратегия ограничила доступ малого бизнеса и частных лиц. Однако новая потребительская версия стала не только более доступной, но и не имеет минимального порога подписки по пользователям.

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Это изменение стратегии отражает признание Microsoft растущего спроса на инструменты искусственного интеллекта в более широком сегменте пользователей. Потребительская версия, интегрированная в Microsoft Office, позволяет пользователям использовать ИИ для таких задач, как обобщение данных, создание контента и отвечать на запросы в приложениях Word, Excel и PowerPoint. Интеграция становится особенно привлекательной, объединяя передовые возможности ИИ с повседневными инструментами, повышающими эффективность работы и осуществляющими решение привычных задач. Решение Microsoft предоставить доступ к своему ИИ-помощнику отдельным пользователям и малому бизнесу не просто коммерческий шаг. Вместо этого, это стремление демократизировать технологию искусственного интеллекта, делая ее доступной и полезной для широкой аудитории. Планы компании по разработке инструмента для помощи в определённых темах также подчеркивают эту философию, обеспечивая удовлетворение различных потребностей пользователей.

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Хотя новые предложения Microsoft по цене и функционалу аналогичны ChatGPT Plus OpenAI, интеграция с Office придает им уникальное преимущество. Тем не менее, подход компании к конфиденциальности данных в потребительской и корпоративной версиях различается. В случае потребительской версии Microsoft планирует сохранять некоторые данные для переобучения и улучшения своих моделей, что вызывает важные вопросы о конфиденциальности пользователей и использовании данных.