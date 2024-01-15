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СтарыйДед
Honor Magic6 RSR появится в марте 2024 года с камерой нового поколения
Honor Magic6 RSR будет оснащен OV50K, который будет конкурировать со смартфонами с сенсором Sony LYT900.

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На последней презентации серии Honor Magic 6 был представлен долгожданный анонс смартфонов Magic6 и Magic6 Pro. Но многих разочаровало отсутствие ожидаемой модели Honor Magic6 RSR. Однако есть хорошие новости: ожидание не было напрасным, поскольку популярный инсайдер сообщил, что премьера Honor Magic6 RSR состоится в марте этого года, и смартфон обещает поднять серию Magic на новый уровень. В то время как Magic6 Pro впечатляет своей потрясающей камерой, предстоящая модель Magic6 RSR призвана переосмыслить уровень фотографий, делая качество фото на смартфонах еще лучше

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. Одной из ключевых особенностей является интеграция совершенно нового датчика OV50K, большого нижнего датчика с размером 1 дюйм от компании OmniVision. Этот датчик должен установить новый стандарт качества благодаря самому широкому в отрасли динамическому диапазону CIS (дополнительный металл-оксид-полупроводник), обещая фантастические возможности в области фотографирования. Также следует указать на то, что Honor Magic6 RSR с датчиком OV50K будет конкурировать с другими моделями, оснащенными сенсором Sony LYT900, который представлен, в частности, в смартфоне Xiaomi 14 Ultra со сверхбольшой регулируемой апертурой.

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В сети также ходят слухи, что Honor Magic6 RSR будет не единственным флагманом, который появится на рынке в марте. Ожидается также, что на рынок выйдут модели OPPO Find X7 Ultra с поддержкой спутниковой связи и Xiaomi 14 Ultra, создавая конкурентную среду, которую с нетерпением ожидают многие пользователи. Ведь благодаря передовым технологиям камер и стратегическому времени выпуска, Honor, похоже, готова оказать существенное влияние на конкурентную среду смартфонов.

#смартфоны #смартфон #honor #смартфон 2024 #honor magic #honor magic 6 #honor magic 6 pro
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