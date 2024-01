AYANEO NEXT Lite привлекает своей сравнительно низкой ценой, но делает это за счет использования более старого оборудования AMD Ryzen.

AYANEO поделилась подробностями о портативной игровой консоли NEXT Lite, которая была анонсирована ранее на этой неделе. В отличие от предыдущих предположений, NEXT Lite не будет использовать операционную систему SteamOS, которая поставляется с Valve Steam Deck. Вместо этого компания выбрала HoloISO, проект, созданный сообществом, который стремится преобразовать SteamOS Holo в общий, устанавливаемый формат. Хотя команда разработчиков HoloISO утверждает, что она находится на 99% от пути к оригинальной SteamOS 3, между ними все же существуют значительные различия. Вероятно, AYANEO провела оптимизацию HoloISO специально для NEXT Lite, однако пока остается неизвестным, какие изменения были внесены, а также уровень поддержки со стороны разработчиков после релиза устройства.

Компания также предоставит драйверы для операционной системы Windows в случае, если пользователь захочет отказаться от использования HoloISO. NEXT Lite будет оснащаться менее мощными APU от AMD, что, предположительно, сделано для снижения производственных затрат. Согласно информации на сайте продукта, AYANEO выбрала пару APU Renoir-U Ryzen 5 4500U и Ryzen 7 4800U, которые AMD выпустила более четырех лет назад и основаны на архитектуре Zen 2, а также имеют интегрированную графику Radeon RX. Кроме того, NEXT Lite будет доступен с 16 ГБ оперативной памяти LPDD4x-4266, 128 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти формата PCIe 3.0 (M.2 2280) и батареей емкостью 47 Вт*ч.

AYANEO также сообщает, что игровая консоль NEXT Lite будет оснащена триггерами Холла, джойстиками Холла, шестиосевым гироскопом и линейным двигателем по оси X, все это в компактном корпусе весом 720 грамм и размерами 267 x 112 x 22 мм. NEXT Lite будет доступен за цену в $299 со встроенным процессором Ryzen 5 4500U, 16 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Однако версия с процессором Ryzen 7 4800U будет стоить $399, не считая доставки и налогов. Предполагается, что продажа NEXT Lite начнется уже сегодня.