Audio-Technica анонсировала наушники ATH-TWX7, которые могут генерировать успокаивающие звуки природы и звуки медитации для спокойного отдыха от шумной городской жизни.

Audio-Technica представила новые наушники с шумоподавлением ATH-TWX7, обладающие рядом уникальных функций, таких как режимы релаксации и медитации. В ATH-TWX7 используются микрофоны MEMS с диаграммой направленности, которые с легкостью фиксируют голос пользователя даже в шумной обстановке. Регулируемые режимы микрофона позволяют оптимизировать качество звука в помещении и на открытом воздухе, а также предлагают два режима подавления голоса: активное шумоподавление, которое устраняет все нежелательные шумы, и режим разговора, который подавляет все звуки, кроме голоса. Будет ли Audio-Technica превосходить другие наушники с шумоподавлением - время покажет. А в тех случаях, когда нужно всё слышать, режим сквозного прослушивания передает в наушники все внешние звуки и ваш голос.

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ATH-TWX7 оснащены уникальными функциями, такими как режим звукового ландшафта, который воспроизводит звуки природы для релаксации, медитации или для создания атмосферы концентрации, а также персональным таймером, который помогает пользователям эффективно использовать свое время. Наушники также поддерживают 24-битный аудиокодек LDAC на частоте 96 кГц через соединение Bluetooth 5.1 с технологией многоточечной связи. Они оборудованы 5,8-мм драйвером с частотным диапазоном от 10 до 40 000 Гц и имеют защиту от брызг IP4. Наушники доступны в трех цветах: пепельно-черном, насыщенном белом и каменно-сером. При полной зарядке пользователи могут наслаждаться до 6,5 часов автономной работы, с возможностью дополнительной подзарядки на 13,5 часов с помощью чехла.