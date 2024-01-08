Мониторы Acer Predator SpatialLabs View 27 и View Pro 27 4K 160 Гц нацелены на популяризацию 3D-технологий

На международной выставке CES 2024 компания Acer представила новую 3D-технологию под названием SpatialLabs, которая впервые была реализована в линейке мониторов Predator.

Одним из главных представителей этой линейки стал монитор Predator SpatialLabs View 27, который отличается качественным изображением, отсутствием стекла и 3D-возможностями. Монитор имеет размер 27 дюймов и поддерживает разрешение Ultra HD. Его частота составляет 160 Гц. Более того, он оснащен технологиями Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium. Predator SpatialLabs View 27 гарантирует яркость на уровне 400 нит и точную передачу цветов с Delta E, что сделает восприятие изображения максимально реалистичным и насыщенным.

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Для представления 3D-контента Acer использует несколько программных усовершенствований, среди которых можно выделить SpatialLabs TrueGame. Это приложение использует уникальные шейдеры и драйверы, чтобы создавать индивидуальные пользовательские 3D-профили. Возможностью использовать различные 3D-конфигурации обладает режим 3D Ultra, который активируется с помощью второй виртуальной камеры и придает еще большую глубину.

Однако основной особенностью представленной продукции является запатентованная предварительно настроенная функция 3D-профиля, что позволяет использовать поддерживаемые игры SpatialLabs TrueGame в формате трехмерного изображения.

Полный потенциал звука в мониторе Predator SpatialLabs View 27 раскрывает запатентованная технология Acer Immersive Audio, включающая два фронтальных динамика с мощностью 2,5 Вт. Они создают эффект виртуального пространственного звука, но для его полного раскрытия требуется поддержка в играх Spatial Audio и 3D Audio.

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Кроме модели View 27, Acer выпускает также модель Predator SpatialLabs View Pro 27, которая предназначена для профессиональных создателей и разработчиков, чтобы они могли продемонстрировать свои работы в 3D-формате. Начиная со второго квартала 2024 года, монитор Predator SpatialLabs View 27 будет доступен для покупки по цене от 1999 евро (примерно 199 000 рублей).