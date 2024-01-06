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СтарыйДед
Ecovacs представляет Deebot X2 Combo с роботом-пылесосом и портативным пылесосом
Данный гаджет 2в1 сочетает в себе робот-пылесос и портативный беспроводной пылесос на центральной самоочищающейся док-станции.

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Новый робот-пылесос Ecovacs Deebot X2 Combo был представлен в Китае. Это устройство «два в одном», которое сочетает в себе как робот-пылесос с функцией влажной уборки, так и беспроводной пылесос. Основным преимуществом Deebot X2 Combo является его самоочищающаяся док-станция, которая также позволяет очищать контейнер для пыли обоих пылесосов. Док-станция также обладает рядом других полезных функций, таких как мытье швабры горячей водой, сушка с подогревом и автоматическая дозаправка резервуара для воды в роботе-пылесосе.

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Робот-пылесос Deebot X2 Combo имеет компактные размеры - всего 9,5 см в высоту, что позволяет ему легко очищать пространство под мебелью, например под кроватью. Благодаря особой конструкции, Deebot X2 Combo способен охватывать до 99,77% площади при уборке. Для навигации по дому робот использует технологию LiDAR с полем зрения до 10 метров. Мощность всасывания этого робота составляет до 8700 Па, что делает его более мощным, чем его предшественник Deebot X2 Omni, максимальная мощность которого составляет 8000 Па. Емкость аккумулятора комбинированного робота составляет 6400 мА*ч, позволяя ему убрать площадь около 200 квадратных метров. Дополнительный беспроводной пылесос имеет меньшую емкость блока питания - 4000 мА*ч, что обеспечивает ему до 60 минут работы. Этот портативный беспроводной пылесос весит всего 1,2 кг и оснащен различными насадками.

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Управлять Deebot X2 Combo можно через приложение или голосовое управление, поддерживающееся YIKO, Amazon Alexa и Google Assistant. Стоимость Ecovacs Deebot X2 Combo составляет 6999 юаней (~ 88 000 рублей). Пока неизвестно, будет ли этот гаджет доступен на других рынках, таких как Европа, и когда это произойдет.

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