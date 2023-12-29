Данный компактный проектор имеет разрешение Full HD но как и у других компактных проекторов у него проблема с яркостью.

Wanbo, известный производитель светодиодных проекторов, рад представить свою новую модель - X2 Max. Этот проектор представляет собой компактное устройство, легкое в транспортировке. Его размеры составляют всего 22,5 х 17,7 х 9,4 сантиметра, а вес - всего 1,53 килограмма. Потребляемая мощность проектора составляет 65 Вт. Говорят, что светодиодный источник света имеет длительный срок службы до 20 000 часов. Также сообщается, что сам проектор излучает минимальный уровень шума - всего 35 дБ.

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Особенностью данной модели является возможность проецирования изображения размером от 40 до 120 дюймов, требующая расстояния в 1,2 или 3,6 метра между проектором и экраном или проекционной поверхностью. Однако стоит учитывать, что номинальная яркость данного проектора составляет всего 450 ANSI-люмен, что является типичным показателем для компактных светодиодных проекторов и требует определенного уровня освещения. Но несмотря на это, проектор способен воспроизводить материалы в формате 1080p, что, безусловно, является весьма приемлемым для данной ценовой категории. Кроме того, у него имеются функции коррекции трапецеидальных искажений и автофокусировки, что позволяет достичь наилучшего качества изображения. Оснащенный звуковой системой мощностью 10 Вт, данный проектор способен обеспечивать хорошее качество звука. Также стоит отметить наличие функций Wi-Fi 6 (в диапазонах 2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.0, что позволяет проектору подключаться к различным устройствам. В дополнение к этому, на проекторе установлена операционная система Android 9, что позволяет воспроизводить различные совместимые материалы, включая видео из таких популярных сервисов, как Netflix и YouTube. В отношении портов подключения, Wanbo X2 Max обладает двумя портами HDMI, а также одним портом USB и гнездом для наушников, что позволяет подключать различные устройства и аксессуары. Wanbo X2 Max доступен для приобретения у прямых импортеров по цене около 210 долларов (~19 000 рублей).