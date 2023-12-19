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СтарыйДед
В разработке Insomniac Games находятся новые игры «Человек-паук», «Веном», «Росомаха» и «Люди Икс»
Хакеры взломали Insomniac Games и слили информацию о запланированных проектах студии.

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Студия Sony Insomniac Games, известная своими популярными играми, включая "Marvel’s Spiderman", стала жертвой атаки программистов-вымогателей на прошлой неделе. Группа, называющая себя Рисида, поставила Sony в известность о своих требованиях и дала компании неделю на их выполнение, иначе угрожая разоблачить украденную информацию. Большинство из утекшей информации уже попало в сеть, предоставляя возможность изучить список предстоящих игр от Insomniac Games.

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Предоставленные данные указывают на то, что Insomniac сосредоточивается на разработке нескольких однопользовательских игр для PS5, основанных на лицензии Marvel, а также двух новых оригинальных IP-адресах. Информация, опубликованная на Reddit, показывает план разработки, в котором упоминается выпуск игры по комиксам о Росомахе в 2025 году, затем "Человека-паука 3" в 2027 году и игры о Людях Икс в 2029 году. Относительно оригинальных игр Insomniac, в плане указаны два новых IP-адреса, запланированные на 2031 и 2035 годы. Кроме того, есть информация о возможном выпуске игры "X-Men 3" в 2033 году. Однако стоит отметить, что есть и другая утечка, которая содержит другой набор игр и даты их выхода. Например, в этой версии "Marvel's Venom" от Insomniac Games планируется выпустить в 2025 году, а игра о Росомахе переносится на 2026 год. Кроме того, "Человек-паук 3" откладывается до 2028 года, а также упоминается выпуск новой игры "Ratchet & Clank" в 2029 году и игры "Marvel’s X-Men" в 2030 году. Два предполагаемых новых IP-адреса также переносятся на 2031 и 2032 годы.

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Кроме однопользовательской игры, Insomniac Games, видимо, занимается разработкой нескольких многопользовательских проектов. Утечка информации указывает на выход игры "Spiderman 2 Online" в 2024 году, а затем "Wolverine Online" и "X-Men Online" в 2026 и 2028 годах соответственно. По всей видимости, студия ведет работу над многопользовательской архитектурой уже много лет, используемой в упомянутых играх. В общем, кажется, Insomniac Games не снижает скорость разработки и продолжает преследовать свои амбициозные планы, которые известны всей индустрии игрового мира. Однако стоит помнить, что видеоигры часто подвержены задержкам и отменам в последнюю минуту, как, например, недавно объявленная Sony отмена игры "The Last of Us Multiplayer". Поэтому, рекомендуется отнестись с некоторым недоверием к представленным здесь данным.

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