Samsung Galaxy A55 замечен с чипсетом Exynos 1480 и графическим процессором Xclipse 530
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Несколько недель прошло с момента утечки изображений Galaxy A55. За это время компания Samsung представила на рынке Galaxy A25 5G, а также модели Galaxy A15 4G и Galaxy A15 5G. Хотя точная дата выхода Galaxy A55 пока остается неизвестной, утечка на Geekbench под названием "Samsung Electronics Co., Ltd. Full Android на S5E8845 ERD" свидетельствует о наличии преемника Galaxy A54. Обычно Geekbench не разглашает подробности о технических характеристиках устройства. В данном случае удалось узнать, что Galaxy A55 будет оснащен 8 ГБ оперативной памяти, но возможно, Samsung также предложит и другие варианты конфигурации памяти. В предыдущей модели были доступны вариации с 4 ГБ, 6 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти, а также с 128 ГБ и 256 ГБ встроенной памяти.
Кроме того, Geekbench раскрыл множество деталей о чипсете Galaxy A55. Как ожидалось, в устройстве будет использован S5E8845, который, скорее всего, будет позже представлен как Exynos 1480. Согласно имеющейся информации на Geekbench, Exynos 1480 объединяет в себе четыре высокопроизводительных ядра ЦП с тактовой частотой 2,75 ГГц и четыре энергоэффективных ядра ЦП с ограниченной частотой 2,05 ГГц. Кроме того, Geekbench подтверждает, что Galaxy A55 будет использовать графический процессор Exclipse 530, который, как говорят слухи, основан на архитектуре AMD RDNA 2.
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